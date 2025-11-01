Wilhelmshaven - Ein junger Seehund hat sich in Wilhelmshaven am Südstand niedergelassen. Das Tier sei nicht in Not und brauche seine Ruhe, teilte die Polizei mit. Die meiste Zeit schlafe es. Manchmal sei es jedoch auch in Bereichen unterwegs, in denen Passanten unterwegs seien. Die sollten laut Polizei unbedingt einen großen Bogen um den Seehund machen und ihm seine Ruhe gönnen. Im besten Falle werde er sich dann von allein wieder ins Meer begeben.