Nach einer intensiven Woche in Portugal startet Hertha BSC die Aufholjagd auf Rang drei – trotz Winterkälte und ein paar Personalfragen gegen Schalke.

Berlin - Die Winterwetter-Wahrheit packte Stefan Leitl nach einer guten Woche in Portugal ganz kompakt in sein Trainingslagerfazit. „Wir haben Bedingungen vorgefunden, die deutlich besser sind, als sie in Berlin gewesen wären. Dementsprechend hat sich das für uns komplett gelohnt“, sagte der Trainer von Hertha BSC.

Zwar war der Rasen beim 2:3-Test gegen Standard Lüttich an der Algarve alles andere als ideal, aber die große Kälte blieb den Berlinern erspart - bis jetzt. Der letzte Feinschliff für den Knallerstart in die Rückrunde der 2. Bundesliga mit dem Topspiel gegen Tabellenführer FC Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr/RTL/Sky) folgt in der Schneelandschaft am Olympiastadion.

Leitl: „Intensive Woche“

Leitl sieht sein Team trotz Kälteschock gut präpariert. „Die Mannschaft war absolut leistungsbereit und hat gut gearbeitet“, sagte der Chefcoach. „Es war wichtig, dass wir nun ins Spielen gekommen sind. Wir haben eine intensive Woche hinter uns, hatten kaum Ausfälle und konnten bisher alle unsere Themen durcharbeiten“, sagte Leitl.

Ein paar Personalien bringt Leitl mit nach Berlin. Luca Schuler wurde gegen Lüttich aus Vorsicht früh ausgewechselt. Sebastian Grönning ersetzte ihn. Pawel Kownacki verpasste das ganze Trainingslager - offen ist, wer gegen Schalke stürmen wird. Die Tendenz geht zu Schuler.

Eitschberger und Klemens im Fokus

Vom wechselwillige Außenverteidiger Julian Eitschberger erwartet Leitl „absolutes Committment“. Pascal Klemens steht nach langer Verletzung vor dem Comeback. „Das oberste Ziel ist es, gesund und topfit in die Rückrunde zu starten, Spaß und Leidenschaft zu fühlen und vor allem der Mannschaft zu helfen“, sagte der Junioren-Nationalspieler.

Marton Dardai soll die Trainingsarbeit mit dem Team am Dienstag wieder aufnehmen. Gegen Lüttich fehlte der Verteidiger. „Es hat einfach keinen Sinn gemacht, Spieler auf das Feld zu schicken, die angeschlagen sind, nur damit sie Minuten bekommen. Márton hat eine leichte Erkältung – die wird bis Anfang nächster Woche weg sein und er uns gegen Schalke wieder zur Verfügung stehen“, sagte Leitl.

Aufholjagd beginnt gegen Schalke

Die Hertha rangiert nach einer wechselhaften Hinrunde auf dem sechsten Platz. Das Aufstiegsziel bleibt aber angesichts von fünf Punkten Rückstand auf den dritten Platz unverändert. „Wir sind im Kern noch mal enger zusammengerückt und haben den Teamgedanken gestärkt“, sagte Leitl.