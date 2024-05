Unter dem Motto „Du machst dich gut hier!“ sollen sich Jugendliche in Braunkohleregionen mit dem Strukturwandel auseinandersetzen. Regionalminister Schmidt will sie so in der Region halten.

Rothenburg/Oberlausitz - Eine neue Kampagne soll Jugendlichen die Strukturentwicklung im Lausitzer und Mitteldeutschen Revier nahebringen. Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung stellten das Projekt unter dem Motto „Du machst dich gut hier!“ am Samstag gemeinsam in Rothenburg/Oberlausitz vor, wie das Ministerium mitteilte. „Wir müssen die junge Generation gewinnen und zum Hierbleiben oder Zurückkommen animieren“, sagte Schmidt demnach. „Denn hier entsteht Zukunft, dazu braucht es aber jeden schlauen Kopf und jede anpackende Hand in den Revieren.“

Die Botschaften der Kampagne beginnen mit „POV“ – kurz für „Point of View“, einem beliebten Format in den sozialen Netzwerken, bei dem die Nutzerinnen und Nutzer kurze Videos aus der Perspektive einer bestimmten Person oder Figur erstellen. Die Jugendlichen sollen zum Mitmachen bewegt werden und sich dabei mit dem Strukturwandel in der Region auseinandersetzen. Auf der Kampagnenwebseite werden aktuell drei Projekte vorgestellt. Eines davon ist der „Neiße-Bolzer“, der auf Wunsch von Jugendlichen im Rothenburger Ortsteil Lodenau entsteht. Im Rahmen eines Kinder- und Jugend-Workshops wurden dafür Fußballtore geschweißt.