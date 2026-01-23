Nach dem Abschied vom Potsdamer Platz findet man die Deutsche Kinemathek nun vorübergehend im E-Werk.

Seit heute kann man die Deutsche Kinemathek im E-Werk besuchen.

Berlin - Nach mehr als einem Jahr kann man die Deutsche Kinemathek nun an einem neuen Standort besuchen: Das Museum für Film und Fernsehen eröffnete eine neue Ausstellungsfläche im E-Werk. In dem früheren Industriegebäude, in dem auch mal ein Club untergebracht war, kann man jetzt die Installation „Screentime“ besichtigen.

Für dieses Wochenende kann man noch kostenlose Tickets buchen. Es seien schon viele Besucherinnen und Besucher da, sagte eine Sprecherin. „Da freuen wir uns sehr.“ Ab Montag kosten Eintrittkarten dann 10 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Die Kinemathek nutzt das Industriegebäude nach dem Umzug vom Potsdamer Platz als Zwischenquartier bis 2035. Dort sollen ausgewählte Objekte aus dem Archiv in experimenteller Form gezeigt werden.

Untergebracht sind im E-Werk auch die Bibliothek sowie das Film- und Fernseharchiv. Ein großer Teil der Sammlung ist allerdings in einem Archiv im Stadtteil Marienfelde gelagert. Unklar ist noch, wie es nach 2035 weitergeht, angedacht war ein Neubau in der Nähe des Potsdamer Platzes.