Ein 84-Jähriger fährt am Montag mit seinem Auto eine Mutter und ihren zweijährigen Sohn an. Eine Notoperation für das Kind ist vergebens.

Von dpa 19.08.2025, 09:32
Am Montag erfasst ein Autofahrer in Berlin-Lichtenberg mit seinem Wagen eine Mutter und ihr Kind – der zweijährige Junge stirbt im Krankenhaus. (Symbolbild)
Am Montag erfasst ein Autofahrer in Berlin-Lichtenberg mit seinem Wagen eine Mutter und ihr Kind – der zweijährige Junge stirbt im Krankenhaus. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Berlin - Der zweijährige Junge, der am Montagvormittag in Berlin-Lichtenberg von einem Auto erfasst wurde, ist im Krankenhaus verstorben. Dies teilte die Polizei mit. Ein 84-jähriger Autofahrer hatte an der Einbecker Straße Ecke Lincolnstraße eine 29-jährige Frau und ihren Sohn im Kinderwagen auf einem Zebrastreifen angefahren. Beide waren notoperiert worden, die Mutter überlebte schwer verletzt. Der Mann blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun ermittelt.