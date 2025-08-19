Ein 84-Jähriger fährt am Montag mit seinem Auto eine Mutter und ihren zweijährigen Sohn an. Eine Notoperation für das Kind ist vergebens.

Berlin - Der zweijährige Junge, der am Montagvormittag in Berlin-Lichtenberg von einem Auto erfasst wurde, ist im Krankenhaus verstorben. Dies teilte die Polizei mit. Ein 84-jähriger Autofahrer hatte an der Einbecker Straße Ecke Lincolnstraße eine 29-jährige Frau und ihren Sohn im Kinderwagen auf einem Zebrastreifen angefahren. Beide waren notoperiert worden, die Mutter überlebte schwer verletzt. Der Mann blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun ermittelt.