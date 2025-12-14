Nach dem Anschlag in Sydney ruft Bundestagspräsidentin Klöckner dazu auf, jüdisches Leben sichtbar zu unterstützen. Am Mittwoch will sie selbst ein Zeichen am Brandenburger Tor setzen.

Sydney/Berlin - Nach dem Terroranschlag in Sydney mit mindestens zwölf Toten will Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) ein Zeichen der Solidarität mit Jüdinnen und Juden setzen. „Überall dort, wo in diesen Tagen Chanukka-Kerzen entzündet werden, sollten wir Solidarität und Gesicht zeigen. Ich werde das am Mittwoch vor dem Brandenburger Tor tun, die Kerze entzünden und das Wort ergreifen“, teilte Klöckner mit. „An Antisemitismus dürfen wir uns nie gewöhnen, ihn nie unter uns dulden – nie dürfen wir schweigen, wenn jüdisches Leben bedroht ist.“

Der Anschlag am berühmten Bondi Beach trug sich am ersten Tag des jüdischen Chanukka-Festes zu. Dort hatten sich viele Familien zu dem Fest versammelt.