Berlin - Mit einem großen Konzert und einer Demonstration haben mehrere hundert Musiker und andere Menschen auf dem Berliner Gendarmenmarkt an das Leid der Kinder bei dem Krieg in Gaza erinnert. Initiiert wurde das Konzert am Kindertag von der Initiative Musik für Menschlichkeit in Zusammenarbeit mit SOS-Kinderdörfern. Die zahlreichen teilnehmenden Musiker kamen von den Berliner Opern und Sinfonieorchestern.

Ziel sei es, das Leid der Kinder ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Dabei wurden Porträts von Kindern enthüllt. Gespielt wurde Trauermusik von Mozart und Beethoven sowie traditionelle arabische Musik. Der Initiator Michael Barenboim, Schirmherr Musik für Menschlichkeit, teilte mit: „Musik kann nicht heilen, was in Gaza geschieht – aber sie kann Menschlichkeit hörbar machen, wenn Worte nicht mehr reichen.“