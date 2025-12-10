Ein schwerer Unfall in Berlin bringt den Verkehr am Platz der Vereinten Nationen zum Erliegen. Was bisher bekannt ist.

Berlin - Ein Radfahrer ist auf einer Kreuzung in Berlin-Friedrichshain von mehreren Fahrzeugen erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 55-Jährige fuhr nach Polizeiangaben trotz einer roten Ampel auf den Platz der Vereinten Nationen. Daraufhin stieß er mit einem Auto zusammen, stürzte und wurde anschließend von einem Transporter mehrere Meter über die Straße geschleift.

Der Mann erlitt zahlreiche Knochenbrüche und schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Er kam in eine Klinik. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Die Unfallstelle war mehr als vier Stunden lang gesperrt.