Der Brandrauch zieht durchs ganze Haus, die Bewohner können sich in Sicherheit bringen - werden aber dann ins Krankenhaus gebracht.

Küchenbrand in Einfamilienhaus - zwei Verletzte

Die Feuerwehr musste in Wilhelmshaven zu einem Küchenbrand ausrücken. (Symbolbild)

Wilhelmshaven - Bei einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in Wilhelmshaven sind die beiden Bewohner verletzt worden. Sie verließen das komplett verrauchte Haus am Abend eigenständig und setzten den Notruf ab, wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte. Der Rettungsdienst versorgte die beiden dann - und sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war noch unklar.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und lüfteten das Haus. Es ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlung der Ursache aufgenommen.