Dresden - Gebäudeteile einer Industriebrache in Dresden-Leuben stehen am Freitagmorgen wenige Stunden nach Ende eines dortigen Feuerwehreinsatzes wieder in Flammen. Möglicherweise sei der Brand neu aufgeflammt, sagte ein Sprecher der Polizei Dresden am Freitagmorgen. Feuerwehrleute hatten seit Donnerstagabend die Flammen bekämpft, gegen 0.30 Uhr beendeten sie ihren Einsatz.

Wenige Stunden später standen leere Gebäude der Brache laut Polizei vollständig in Flammen. „Jetzt brennt's richtig“, sagte der Polizeisprecher. Das Feuer entwickelt eine große Rauchwolke, Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten und Klimaanlagen abstellen.