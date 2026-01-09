Die Brandenburger Landtagsabgeordnete Muxel ist nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Das Parlament hat an sie erinnert. Ihr Nachfolger Gehring ist erstmals im Landtag dabei.

Potsdam - Der Brandenburger Landtag hat der gestorbenen AfD-Abgeordneten Kathleen Muxel gedacht. Mit einer Schweigeminute erinnerte das Parlament an sie. Die Ehefrau des Bundestagsabgeordneten Rainer Galla war vor wenigen Tagen im Alter von 54 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Muxel gehörte dem Landtag seit 2019 an. Sie war auch Mitglied in der Gemeindevertretung Grünheide und im Kreistag Oder-Spree.

Ihr Nachfolger als Abgeordneter im Landtag ist Heiko Gehring, der AfD-Fraktionsvorsitzender im Kreistag Oberhavel ist. Bei der Landtagswahl 2024 unterlag er dem SPD-Abgeordneten Andreas Noack. Gehring nahm erstmals als neuer Abgeordneter an einer Landtagssitzung teil.