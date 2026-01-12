Der reguläre Schulbetrieb in Niedersachsen und Bremen ist umgestellt: Präsenzunterricht entfällt, stattdessen gibt es Distanzangebote und Notbetreuung.

Statt Unterricht im Klassenzimmer lernen viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene heute zu Hause. (Archivbild)

Hannover/Bremen - Glatte Straßen führen in Niedersachsen und Bremen zu Schulausfall. Der reguläre Unterricht ist in beiden Bundesländern für heute abgesagt. Viele Schulen setzen aber auf Distanzunterricht: Entweder per Video-Unterricht oder mit Aufgaben, die zu Hause erledigt werden sollen. Wie genau der Unterricht organisiert ist, entscheiden die einzelnen Schulen.

Für Schülerinnen und Schüler bis zur zehnten Klasse ist eine Notbetreuung vorgesehen. Die Einrichtungen sind also nicht geschlossen.

Bereits am Freitag hatten die Schülerinnen und Schüler in den beiden Bundesländern keinen regulären Unterricht. Grund waren der heftige Schneefall und die Warnung vor Sturm und Schneeverwehungen.