Ein Zeuge sieht einen Eisbader ins Wasser steigen – dann bleibt er verschwunden. Taucher und Kettensägen kommen zum Einsatz - dann der traurige Fund. Wollte der Verunglückte filmen?

Wismar - Bei der Suche nach einem verunglückten Eisbader haben Einsatzkräfte in einem Teich in Wismar die Leiche eines Mannes gefunden. Laut einer Polizeisprecherin handelt es sich um einen 40-Jährigen. Ein Zeuge hatte laut Polizei dort einen Mann beim Eisbaden gesehen - dieser sei dann nicht wieder aufgetaucht. Danach habe der Zeuge die Einsatzkräfte verständigt.

Eine Polizeisprecherin hatte nach eigener Aussage die Information, dass der Verunglückte eine Kamera aufgebaut hatte, mutmaßlich um das Eisbaden zu dokumentieren. Den Angaben zufolge hatte der Zeuge gesehen, wie der Mann zuvor zum Baden in dem Rückhalteteich für Löschwasser im Stadtteil Wendorf ein Loch ins Eis geschlagen hatte und hineingegangen war. Die Feuerwehr fand später ein Stativ.

Die Feuerwehr zog nach eigenen Angaben auch Taucher für die Suche hinzu. „Die Bedingungen sind sehr schlecht“, sagte Ronny Bieschke vom Brandschutzamt Wismar. Mit Kettensägen habe man Löcher im Eis vergrößert. Dabei seien die Kameraden durch Seile gesichert worden. In dem Teich habe man zwei große Löcher vorgefunden.