Bayer Leverkusen sucht nach dem schnellen Aus von Erik ten Hag einen neuen Trainer. Allzu lange könnte es nicht mehr dauern.

Leverkusen - Vizemeister Bayer Leverkusen will möglichst schnell einen Nachfolger von Erik ten Hag präsentieren. „Wir hoffen, dass das Training nächste Woche Dienstag, vielleicht von jemand Neuem geführt werden kann, aber eine Versicherung kann ich hier auf jeden Fall nicht geben“, sagte Geschäftsführer Fernando Carro am Rande der DFL-Generalversammlung.

„Wir arbeiten hart, damit wir schnell eine Lösung finden, aber Sie wissen, wie das im Geschäft ist. Eine Sicherheit hat man erst, wenn man unterschrieben hat“, sagte der 61-Jährige. In spanischen Medien kursiert aktuell Ex-Weltklassespieler Raúl als Option. „Es gibt ja viele spanische Namen, die genannt worden sind, auch im Sommer, aber ich werde Ihnen dazu nichts sagen“, erklärte Carro.

Ten Hag nach nur drei Pflichtspielen weg

Der Meister von 2024 hatte sich nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen vom Niederländer ten Hag getrennt. Nach dem 1:2 beim Saisonauftakt gegen Hoffenheim hatte Bayer ein 3:1 bei Werder Bremen verspielt. Am Ende stand es 3:3. Zudem soll der frühere Coach von Ajax Amsterdam und Manchester United die Mannschaft im Rekordtempo verloren und die Bosse um Carro und Sportchef Simon Rolfes gegen sich aufgebracht haben.

Ten Hag sprach seinerseits vom Gefühl, dass die Beziehung nie von gegenseitigem Vertrauen geprägt gewesen sei. Er hatte die schnelle Trennung kritisiert und als beispiellos bezeichnet.

Nach Sky-Informationen wurden in der vergangenen Woche erste Gespräche mit Barcelona-Legende Xavi geführt. Berichten zufolge sollen auch Roger Schmidt und Edin Terzic auf der Liste der potenziellen Kandidaten stehen.