Leipzig - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) will Hilfsgüter in das Überschwemmungsgebiet in Libyen schicken. Es bestehe unter anderem dringender Bedarf nach Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygieneförderung, teilte das DRK mit. Vom Flughafen Leipzig/Halle soll am Freitag (22.9.) ein Flugzeug mit Trinkwasseraufbereitungsanlagen, Trinkwassertanks und -pumpen starten.

Das Sturmtief „Daniel“ hatte Libyen am 10. September erfasst. Die am stärksten betroffene Gegend in Darna wurde am Dienstag für unbewohnbar erklärt. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden rund 4000 Todesopfer identifiziert.