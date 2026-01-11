Von der Elektromobilität in China bis zum Jugendpreis in Frankreich: Was sich Niedersachsens Regierungschef für seine Auslandsreisen vorgenommen hat und wohin es seine Minister zieht.

Olaf Lies zieht es 2026 gleich drei Mal für längere Reisen ins Ausland. (Archivbild)

Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies plant in diesem Jahr mehrere große Auslandsreisen. Im April will der SPD-Politiker nach China reisen, im Juni nach Frankreich und gegen Jahresende nach Indien. Das teilte die Staatskanzlei in Hannover auf Anfrage mit.

Die China-Reise vom 11. bis 17. April steht demnach im Zusammenhang mit dem Autobauer Volkswagen. Sie soll der politischen Begleitung und Einordnung der wirtschafts- und innovationspolitischen Entwicklungen in China dienen, wie es heißt. „Vor dem Hintergrund der sehr dynamischen Marktentwicklung – insbesondere im Bereich der Elektromobilität – möchte sich der Ministerpräsident vor Ort ein eigenes Bild machen“, erklärte eine Sprecherin.

Als Stationen sind die Millionenstädte Shanghai und Hefei geplant. Neben den Terminen im Umfeld von VW könnte es auch ein Gespräch mit dem Management des chinesischen Schifffahrtsunternehmens Cosco geben. Dabei gehe es um Fragen der maritimen Logistik sowie Lies' Unterstützung für den JadeWeserPort in Wilhelmshaven.

Eine Reise überlässt Lies dem Chef der Staatskanzlei

In Frankreich macht Lies vom 2. bis 5. Juni Station in Caen in der Normandie, einer Partnerregion Niedersachsens. Auf der Agenda steht unter anderem die Verleihung des Jugendpreises Prix Liberté. Mit dem Preis werden Personen ausgezeichnet, die sich für den Kampf für Freiheit einsetzen. Der genaue Zeitraum und die Themen für die Indien-Reise sind noch in der Abstimmung.

Auf einer anderen Reise lässt sich Lies von seinem Chef der Staatskanzlei vertreten: Frank Doods (SPD) wird vom 16. bis 20. Februar zu den Themen Wirtschaft und Technologie nach Tel Aviv, Jerusalem und Be'er Scheva in Israel reisen.

Wohin die Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Justiz fahren

Auch andere Mitglieder der Landesregierung zieht es in die Ferne: Wissenschaftsminister Falko Mohrs reist wie Doods nach Israel, in seinem Fall vom 3. bis 8. Mai. Der SPD-Politiker nimmt zudem am 30. September an den Feierlichkeiten des deutschen Generalkonsulats im schottischen Edinburgh teil.

Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will sich vom 15. bis 18. März in den Niederlanden unter anderem über serielles und modulares Bauen informieren. Dazu besucht er Amsterdam, Utrecht, Rotterdam und Den Haag.

Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) wiederum fährt im Februar nach Frankreich. Dort will sie sich unter anderem Justizvollzugsanstalten anschauen – auch im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau der JVA Hannover.