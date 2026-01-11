weather wolkig
Zugverkehr Weiter Einschränkungen auf den Erixx-Verbindungen

Auf den Erixx-Strecken bleibt der Verkehr eingeschränkt. Nach und nach sollen die Züge allerdings wieder rollen.

Von dpa 11.01.2026, 12:14
Einige Verbindungen der Erixx-Züge fallen wegen des Winterwetters aus. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover - Der Zugverkehr auf den Linien des Regionalbahnbetreibers Erixx ist weiter eingeschränkt. Die Verbindung Hannover – Goslar – Bad Harzburg werde ab dem Mittag nach und nach wieder freigegeben, teilte das Unternehmen mit. Verschneite Gleise stören hier den Verkehr.

Die Strecke Uelzen – Gifhorn – Braunschweig werde voraussichtlich nicht vor dem Nachmittag, die Strecke Bad Harzburg/Goslar – Vienenburg – Braunschweig nicht vor dem Montag befahrbar sein. Auf allen Strecken seien demnach Schneeräumkräfte unterwegs.