Eberswalde - Die Linke in Brandenburg fordert in ihrem Programm zur Landtagswahl geringere Mieten, höhere Löhne sowie mehr Ärzte, Lehrer und Erzieher. Der Landesparteitag in Eberswalde beschloss einen entsprechenden Antrag am Samstag mit großer Mehrheit bei einer Gegenstimme.

Die Linke fordert darin gute Bezahlung über mehr Tarifverträge, eine Ausweitung der Mietpreisbremse auf mehr Gemeinden, ein 9-Euro-Ticket für Menschen mit geringem Einkommen, die Sicherung der Ärzteversorgung auf dem Land, elternbeitragsfreie Horte sowie ausreichend gutes Personal in Schulen und Kitas.

Der Antrag zum „etwas anderen Wahlprogramm“ ist in Teilen fast lyrisch. „Zugegeben: Wir Brandenburger sind speziell. Wenn wir meinen, hier ist es richtig schön, sagen wir: "Jeht so. In Brandenburg."“, heißt es zu Beginn darin. Am 22. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt.