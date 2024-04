Berlin - Ein 72-Jähriger ist am U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz ins Gleisbett gestoßen worden und hat dabei schwerste Kopfverletzungen erlitten. Er kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Passanten hatten den Schwerverletzten am Samstagabend entdeckt und ihn auf den Bahnsteig gezogen, wie es hieß. Die Polizei sichtete daraufhin Videoaufzeichnungen. Darauf sei zu sehen gewesen, dass der Senior offensichtlich zunächst einen Streit mit einem unbekannten Mann hatte, der den 72-Jährigen dann ins Gleisbett stieß. Danach habe sich der Verdächtige von der U-Bahn in Richtung Alexanderplatz entfernt.