Mit einer Handsäge bedroht ein Mann zwei Menschen am Bahnhof Dessau. Die Polizei stoppt ihn. Was über den Vorfall bekannt ist.

Dessau-Roßlau - Mit einer Handsäge hat ein 37 Jahre alter Mann zwei Personen in der Nähe des Hauptbahnhofes Dessau angegriffen und bedroht. Wie die Polizei mitteilte, griff der Mann eine 20-Jährige und einen 23-Jährigen an. Dieser sei dabei leicht am Oberschenkel getroffen, aber nicht verletzt worden. Weitere Angriffsversuche seien abgewehrt worden. Die beiden Angegriffenen seien in den Hauptbahnhof gelaufen und hätten dabei um Hilfe gerufen.

Eine Streife der Bundespolizei konnte den Angreifer unter Androhung von Pfefferspray aufhalten. Er wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Anschließend sei ein Atemalkoholwert von 1,28 Promille gemessen worden.