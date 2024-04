Meerane - Ein 46 Jahre alter Mann hat in Meerane am Dienstag einen Großeinsatz mit Kräften des Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst. Vermutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln soll er am Dienstagvormittag mit einem waffenähnlichen Gegenstand in seiner Wohnung im Landkreis Zwickau gesehen worden sein, wie die Polizei mitteilte. Da die Einsatzkräfte keinen Kontakt zu ihm aufnehmen konnten, wurde demnach das SEK hinzugezogen. Daraufhin hätten die Beamten zugegriffen. Anschließend sei der Mann, der keine äußerlichen Verletzungen aufwies, in ein Krankenhaus gebracht worden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung seien mehrere waffenähnliche Gegenstände, vermutlich Schreckschusswaffen, sowie passende Munition gefunden und beschlagnahmt worden, hieß es. Die Polizei führe nun eine waffenrechtliche Prüfung durch, hieß es.