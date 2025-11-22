weather wolkig
In Leer ereignet sich ein tödlicher Unfall an einem Bahnübergang. Die Polizei sucht nach der Ursache des Unglücks.

Von dpa 22.11.2025, 12:32
An einem Bahnübergang in Leer kommt es zu einem tödlichen Unfall. (Symbolbild)
An einem Bahnübergang in Leer kommt es zu einem tödlichen Unfall. (Symbolbild) Daniel Karmann/dpa

Leer - Ein Mann ist in Leer von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall habe sich an einem Bahnübergang ereignet, teilte die Polizei mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittler fanden in der Nähe des Übergangs ein Fahrrad. Wie es zu dem Unfall am Samstagmittag kommen konnte, war laut Polizei noch unklar.