In einer Bankfiliale in Weißensee ist ein Geldautomat Ziel von Einbrechern geworden. Die Polizei ermittelt auch, ob die Täter Beute machten.

Berlin - Zwei Maskierte haben am frühen Samstagmorgen in einer Bankfiliale in Berlin-Weißensee einen Geldautomaten gesprengt. Gegen 5.00 Uhr hebelten die Täter die Zugangstür zum Vorraum der Filiale in der Charlottenburger Straße auf, wie die Polizei mitteilte. Demnach machten sie sich an dem Automaten zu schaffen und verließen den Vorraum. Anschließend gab es eine Explosion, bei der laut ersten Erkenntnissen nur der Automat beschädigt wurde. Die Täter flüchteten.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Ob die Täter Geld erbeuteten, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Ebenfalls werde auch hier ein Zusammenhang zu weiteren Taten geprüft. Anfang der Woche wurde bei der Sprengung eines Geldautomaten in Zehlendorf eine Bankfiliale zum Teil zerstört. Die Täter flüchteten nach der Tat in der Clayallee laut einem Zeugen mit Motorrollern.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der gesprengten Geldautomaten nach den Kriminalstatistiken etwas gesunken. Nach Angaben der Polizei liegt das vor allem daran, dass die Banken mehr Sicherungsmaßnahmen eingeführt haben.