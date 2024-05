Berlin - Zwei Männer und eine Frau sollen in der Nacht in Berlin-Lankwitz Wahlplakate von CDU, SPD und Grünen beschädigt haben. Die Polizei nahm die 23-Jährige und die beiden 22-Jährigen fest, wie die Beamten in Berlin am Donnerstag mitteilten. Ein Zeuge hatte den Angaben zufolge das Trio in der Kaiser-Wilhelm-Straße beobachtet und die Polizei gerufen.

Nachdem die Ermittler die Personalien der drei festgestellt hatten, kamen sie wieder auf freien Fuß. Der Staatsschutz, der bei politisch motivierten Straftaten zuständig ist, ermittelt.