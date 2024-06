Am Mittwochabend haben zwei verfeindete Gruppen mit Fäusten und Stangen aufeinander eingeschlagen. Was bisher bekannt ist.

Helvesiek/Lauenbrück - Ein Streit zwischen zwei verfeindeten Gruppen hat zu einer Massenschlägerei am Mittwochabend geführt. Die rund zehn beteiligten schlugen sich zunächst in Helvesiek nördlich von Rotenburg (Wümme) mit Fäusten und Stangen, wie die Polizei mitteilte. Später seien die zwei Großfamilien in das nahe gelegene Lauenbrück gefahren und hätten ihre Auseinandersetzung dort fortgesetzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Zudem sollen die Beteiligten mit ihren Fahrzeugen auch Straßen blockiert haben. Die Polizei leitete Strafverfahren ein und blieb bis in der Nacht vor dem Haus einer der beiden Familien, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Hintergründe der Taten würden noch ermittelt, hieß es.