Gelsenkirchen - Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat sich Medienberichten zufolge von Trainer Karel Geraerts getrennt. Laut dem TV-Sender Sky ist auch für Sportdirektor Marc Wilmots Schluss. Die Führung des Revier-Clubs zog am Morgen nach der peinlichen 3:5-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 offenbar die Konsequenzen und stellte die beiden Belgier frei.

Damit wäre für den 42-jährigen Geraerts nach nicht mal einem Jahr auf Schalke schon wieder Schluss. Wilmots (55), UEFA-Cup-Sieger von 1997 mit Schalke, hatte erst Anfang des Jahres einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

Laut Sky übernimmt vorerst Peter Balette das Training und wohl auch die Betreuung des Teams im Spiel am kommenden Samstag bei Preußen Münster. Die Aufgaben von Wilmots sollen zunächst intern aufgeteilt werden. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Die Gelsenkirchener sind mit vier Punkten aus sechs Partien enttäuschend in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga gestartet - zu wenig für den Traditionsclub, der oben mitmischen und möglichst schnell in die Bundesliga zurück möchte. In der vorigen Saison spielte Schalke lange gegen den Abstieg.

Nach der 0:2-Niederlage beim Karlsruher SC am 5. Spieltag hatte Sportdirektor Marc Wilmots seinem belgischen Landsmann Geraerts noch das Vertrauen ausgesprochen. Aber spätestens das 3:5 nach einer 3:0-Führung gegen Darmstadt am Freitagabend war der Vereinsführung dann wohl zu viel.