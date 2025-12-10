Erfurt - In Thüringen sorgt die milde Meeresluft für gemäßigte Temperaturen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen die Temperaturen auf bis zu 12 Grad. Allerdings ist gebietsweise Regen möglich. In den Hochlagen wie dem Thüringer Wald wird es kühler und windiger, dort werden nur rund 7 Grad erreicht.

In der Nacht zum Donnerstag fällt gebietsweise Regen, der zum Morgen hin nachlässt. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 6 Grad, im Bergland auf etwa 4 Grad. Am Donnerstag wechseln sich Wolken und Sonne ab, es bleibt überwiegend trocken. Nur im Werratal ist mit Nebel zu rechnen. Die Temperaturen erreichen 10 Grad, im Bergland etwa 6 Grad.