Dass in Thüringen mehr Menschen sterben, als geboren werden, ist kein neues Phänomen. In den vergangenen Jahren hat sich dieser Trend aber verschärft.

Erfurt - In Thüringen sind vergangenes Jahr erneut mehr als doppelt so viele Menschen gestorben, wie geboren wurden. Im Jahr 2023 wurden etwa 31.100 Sterbefälle und rund 13.000 Geburten registriert, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Erfurt mitteilte. Die Differenz zwischen Sterbefällen und Geburten liege auf dem dritthöchsten Stand seit 1955. Höher war sie demnach nur in den Jahren 2022 und 2021. Auch damals wurden jeweils mehr als doppelt so viele Sterbefälle wie Geburten registriert.

Die Zahl der Lebendgeburten sank im Jahr 2023 um 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist die niedrigste Geburtenzahl seit dem Jahr 1995 und die zweitniedrigste seit der Wiedervereinigung.

Es starben im vergangenen Jahr auch weniger Menschen als 2022. Der Rückgang betrug 5,1 Prozent. Besonders hoch war die Differenz zwischen Geborenen und Gestorbenen vergangenes Jahr im Wartburgkreis, am niedrigsten in Jena.