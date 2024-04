Thüringen will das Ladenetz für E-Autos weiter ausbauen. Als Teil eines Bundesprojektes sollen an 31 Orten weitere Schnellladesäulen entstehen.

Zwei Ladekabel hängen an einer Schnellladesäule für Elektroautos in der Region Hannover.

Erfurt - In Thüringen wird mit Hilfe des Bundes das Netz an Schnellladesäulen weiter ausgebaut. Bis 2026 sollen möglichst 276 Schnellladesäulen an 31 Orten entstehen, wie das Energieministerium am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Die Ladeparks würden vom Bund gefördert. Die Kommunen bekämen so zusätzliche Schnellladepunkte und würden für die E-Mobilität attraktiver. Zur Höhe der Fördermittel wurden keine Angaben gemacht.

Neben bezahlbaren E-Fahrzeugen brauche es auch ein ausgebautes Ladenetz. „Beim Ladenetz haben wir als Land schon seit Jahren gut vorgesorgt und können jetzt nächste Schritte gehen“, erklärte Staatssekretär Burkhard Vogel.

Derzeit stehen den Angaben nach im Freistaat knapp 1040 öffentliche Ladesäulen mit fast 2350 Ladepunkten zur Verfügung. Davon seien 262 Ladesäulen mit 676 Ladepunkten durch das Landes-Programm „E-Mobil Invest“ seit 2017 in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro gefördert worden, hieß es.