Weil ein Rollstuhl im Wasser schwamm, wurden Rettungskräfte alarmiert. Sie zogen einen 57 Jahre alten Mann aus der Elbe in Dresden. Nun laufen die Ermittlungen.

Dresden - In Dresden ist ein 57 Jahre alter Mann aus der Elbe gerettet worden. Der Mann sei bedingt ansprechbar gewesen und am Dienstag in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Dresdner Feuerwehr mit. Die Rettungskräfte wurden alarmiert, weil ein Rollstuhl im Wasser trieb. Ob dieser dem Mann zuzuordnen sei, werde noch ermittelt. Die Einsatzkräfte erreichten den Mann mit einem Rettungsboot.