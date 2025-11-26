Zwei Einsätze mit nur wenigen Stunden Abstand. Die Feuerwehr löscht Autos und einen Lkw im Osten und Süden der Hauptstadt. Die Brände waren wohl kein Zufall.

Berlin - In den Berliner Bezirken Lichtenberg und Schöneberg sind sechs Fahrzeuge durch Brände stark beschädigt oder zerstört worden. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben zufolge wegen mutmaßlicher Brandstiftung. Die Ermittlungen der Brandkommissariate des Landeskriminalamts laufen noch.

Zuerst war am Dienstagabend ein Auto in der Albert-Hößler-Straße vollständig ausgebrannt, wie es hieß. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr sowie die Polizei. Zwei weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe wurden stark beschädigt.

Wenige Stunden später, in der Nacht auf Mittwoch, kam es in der Crellestraße in Schöneberg zu einem weiteren Brand. Dabei geriet ein Lkw in Flammen. Das Feuer griff auf zwei geparkte Autos sowie mehrere Bäume über und beschädigte diese, erklärte die Polizei. Auch hier war ein Zeuge auf den Rauch aufmerksam geworden.