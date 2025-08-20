Im Kreis Oldenburg geht erst ein Schuppen in Flammen auf, dann greift das Feuer auf eine Fahrradwerkstatt und ein Wohnhaus über. Die Bewohner brauchen nun vorerst ein neues Zuhause.

Ganderkesee - Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Kreis Oldenburg brauchen nach einem Großbrand vorerst ein neues Zuhause. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war zunächst ein kleiner Schuppen auf dem Grundstück in Brand geraten, bevor sich die Flammen auf eine angrenzende Fahrradwerkstatt und das Wohnhaus in Ganderkesee ausbreiteten.

Rund 140 Einsatzkräfte mussten am Abend ausrücken. Einzelne Glutnester unter dem Dach sorgten immer wieder für kleinere Brandausbrüche, was die Nachlöscharbeiten erschwerte. Erst am frühen Morgen konnte das Feuer schließlich gelöscht werden.

Der Schaden beträgt rund 100.000 Euro. Das Haus ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.