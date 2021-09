Meist trocken in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet zum Wochenstart wolkiges, meist niederschlagsfreies Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen in Offenbach mitteilte, gibt es am Montag lediglich im Südwesten von Rheinland-Pfalz sowie im Saarland etwas Regen. Überwiegend bleibt es trocken bei wechselnder Bewölkung und Höchstwerten zwischen 17 und 20 Grad.

Der Dienstag beginnt laut DWD-Prognose mit dichten Wolken, im Tagesverlauf lockert der Himmel dann zunehmend auf. Die Temperaturen erreichen bis zu 19 Grad. Für Mittwoch erwarten die DWD-Meteorologen einen Mix aus Sonne und Wolken sowie einen leichten Temperaturanstieg auf bis zu 21 Grad.