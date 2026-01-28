Sögel - Nach einem Messerangriff auf zwei Männer in Sögel im Landkreis Emsland hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen. Die 19 und 27 Jahre alten Opfer seien bei dem Angriff in einem Wohngebiet schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Mit starken Blutungen kamen sie in ein Krankenhaus. Außerdem sollen die Angreifer eine 24-jährige Frau durch einen Faustschlag verletzt haben.

Zwei 27 und 38 Jahre alte Verdächtige konnten kurz nach der Tat festgenommen werden. Den dritten, 33 Jahre alten Verdächtigen fasste die Polizei dann am Dienstag. Ein Gericht ordnete bei allen Untersuchungshaft an. Laut Polizei wurde aufgrund der Schwere der Tat eine Mordkommission eingerichtet. Ermittelt wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die die Tat in der Nacht auf den Sonntag beobachtet haben.