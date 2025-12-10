In Sachsen sorgt warme Meeresluft für milde Temperaturen. Im Erzgebirge rechnet der Deutsche Wetterdienst allerdings mit Sturmböen.

Dresden - In Sachsen sorgt eine milde Meeresbrise für fast schon frühlingshafte Temperaturen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen die Temperaturen auf bis zu 14 Grad. Ab dem Nachmittag kann jedoch mit etwas Regen gerechnet werden. Im Erzgebirge bleibt es kühler, dort werden nur rund 9 Grad erreicht. Vor allem auf dem Fichtelberg sind zudem Sturmböen möglich.

In der Nacht zum Donnerstag fällt gebietsweise Regen, der zum Morgen hin nachlässt. Auch der Wind im Erzgebirge lässt nach. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 6 Grad, im Bergland auf etwa 2 Grad.

Am Donnerstag startet der Tag zunächst stark bewölkt, es bleibt aber überwiegend trocken. Im Laufe des Vormittags zeigt sich zwischendurch auch mal die Sonne. Die Temperaturen erreichen 11 Grad, im Bergland etwa 6 Grad.