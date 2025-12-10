In Sachsen-Anhalt ist mit mildem, aber regnerischem Wetter zu rechnen. Auf dem Brocken sind zudem Sturmböen möglich.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt startet der Tag mit geradezu frühlingshaftem Wetter. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen die Temperaturen aufgrund einer milden Meeresbrise auf bis zu 13 Grad. Bis zum Nachmittag kann allerdings mit Regen gerechnet werden. Im Harz bleibt es kühler, dort werden nur rund 8 Grad erreicht. Vor allem auf dem Brocken sind zudem Sturmböen möglich.

In der Nacht zum Donnerstag fällt gebietsweise Regen, der zum Morgen hin nachlässt. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 5 Grad, im Harz bis 1 Grad. Auf dem Brocken bleibt es weiterhin stürmisch.

Der Donnerstag wird wechselhaft. Es ist bewölkt, doch zwischendurch zeigt sich auch mal die Sonne. Die Temperaturen erreichen 11 Grad, im Harz 8 Grad.