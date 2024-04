Hannover - Der März ist in Niedersachsen und Bremen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) so mild wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 gewesen. In Niedersachsen lag die Durchschnittstemperatur demnach bei 7,8 Grad und damit deutlich über dem durchschnittlichen Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 mit 3,9 Grad. Ähnlich sah es in Bremen aus. Hier betrug die Mitteltemperatur im vergangenen Monat 8,1 Grad. Der Referenzwert liegt bei 3,9 Grad. Deutschlandweit betrug der Wert 7,5 Grad und lag damit 4 Grad über dem Wert der Referenzperiode. Bereits der Februar war bundesweit der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen.

Sowohl in Bremen als auch in Niedersachsen war das Wetter in der zweiten Monatshälfte sehr wechselhaft. In der Hansestadt fielen nach Angaben des DWD mit rund 43 Liter pro Quadratmeter 8 Liter weniger als in der Vergleichsperiode. In Niedersachsen waren es im März 44 Liter pro Quadratmeter und damit 11 Liter weniger. Bundesweit regnete es 46 Liter pro Quadratmeter. In der Referenzperiode von 1961 bis 1990 und von 1991 bis 2020 liegt der Wert bei 57 Litern.

Bei den Sonnenstunden lag Bremen genau im Schnitt. Im März schien die Sonne dort 102 Stunden, exakt so viel wie in der Referenzzeit. Niedersachsen lag mit 105 Sonnenstunden drei Stunden über dem Wert der Vergleichsperiode.