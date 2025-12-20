Bei der 7. „Twinkle Light Cruise“ verwandeln wieder zahlreiche bunt beleuchtete Fahrzeuge die Straßen in Hannover in ein Lichtermeer.

Hannover - Mit Lichterketten, Lämpchen und leuchtenden Sternen geschmückte VW-Bullis und weitere Oldtimer sowie Zweiräder sind durch Hannovers Innenstadt gerollt. Bei der 7. „Twinkle Light Cruise“ fuhren am Samstagabend bunt leuchtende und blinkende Fahrzeuge in einem Konvoi über die Straßen und boten ein Lichtermeer.

Das Minimum bei der kreativen Beleuchtung liegt laut Stadt bei etwa 2.000 Lämpchen, bei anderen Fahrzeugen waren dagegen sogar rund 15.000 Lampen im Einsatz. Bei Dunkelheit verfolgten Tausende Schaulustige am Straßenrand die aufwendig verzierten glitzernden Oldtimer, die auf einem etwa einstündigen Rundkurs durch die City rollten.