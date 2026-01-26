Ein Mitarbeiter stürzt in ein Klärbecken und wird von Kollegen bis zur Rettung über Wasser gehalten. Die Feuerwehr berichtet von erschwerten Bedingungen durch das Winterwetter.

Neustadt am Rübenberge - Ein Mitarbeiter ist am Morgen am Klärwerk Empede in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) in ein Klärbecken gestürzt und von Einsatzkräften gerettet worden. Der Mann sei aus bislang ungeklärter Ursache in das Becken gefallen, teilte die Feuerwehr mit.

Kollegen vor Ort hielten den Mitarbeiter demnach bis zum Eintreffen der Rettungskräfte über Wasser. In Zusammenarbeit mit der Polizei sei es gelungen, den Mann aus dem Klärbecken zu bergen. Er sei vom Rettungsdienst und einem Notarzt medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.

Alarmiert worden waren am Morgen mehrere Ortsfeuerwehren sowie eine Tauchergruppe aus Seelze. Ein Großteil der Einsatzkräfte habe die Anfahrt jedoch abbrechen können, da ein Einsatz der Taucher nicht mehr erforderlich gewesen sei. Wegen der winterlichen Witterung sei das Vorankommen der Kräfte teils erschwert gewesen, hieß es.