Schwer verletzt, allein und unbemerkt: Ein Mopedfahrer wird erst um 2.00 Uhr nachts gefunden. Was die Polizei über den Unfallhergang weiß.

Striegistal - Ein verunglückter Mopedfahrer hatte in der Nacht zu Samstag Glück im Unglück: Gegen 2.00 Uhr morgens ist der 18-Jährige in Striegistal im Landkreis Mittelsachsen in einem Straßengraben liegend von Passanten entdeckt worden. Offenbar war der Mann mit seinem Moped mit einem Laternenmast kollidiert und schwer verletzt liegen geblieben. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ohne Fremdverschulden passiert. Der genaue Sachschaden ist nicht bekannt.