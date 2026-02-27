Im Saale-Orla-Kreis kommt es zu einem schweren Unfall auf einer Landstraße. Zeugen zufolge übersieht ein Motorradfahrer beim Überholen ein Auto und wird beim Zusammenstoß tödlich verletzt.

Neustadt an der Orla - Ein Motorradfahrer ist bei Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) frontal mit einem Auto zusammengestoßen und dabei tödlich verletzt worden. Der 46-Jährige erlag nach dem Unfall am Donnerstagvormittag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Wiederbelebungsversuche blieben demnach ohne Erfolg.

Die Autofahrerin wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Zeugenaussagen zufolge wollte der Motorradfahrer einen Lkw überholen und übersah dabei den entgegenkommenden Wagen.