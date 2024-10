Neuhausen/Erzgebirge - Ein 49-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe der Gemeinde Neuhausen/Erzgebirge lebensbedrohlich verletzt worden. Der Motorradfahrer sei am Sonntagmittag aus Neuhausen (Landkreis Mittelsachsen) in Richtung Deutscheinsiedel (Erzgebirgskreis) unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Das Auto eines 60-jährigen Mannes, das vor dem Motorradfahrer in gleicher Richtung fuhr, habe stark abgebremst, sodass der Motorradfahrer dem Auto auffuhr. Dabei sei der Motorradfahrer gestürzt und in den Gegenverkehr geraten. Dort wurde er vom Auto eines 64-jährigen Fahrers erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in ein naheliegendes Krankenhaus.

Grund für das starke Abbremsen des 60-jährigen Autofahrers seien Fußgänger gewesen, die den Autos auf der Straße entgegengelaufen seien. Dadurch hätten sie sich für Autos sichtbar gemacht und sich so richtig verhalten, teilte die Polizei weiter mit. Jedoch habe der Autofahrer wegen des Gegenverkehrs nicht nach links ausweichen, sondern lediglich bremsen können.

An allen beteiligten Autos sei ein Sachschaden entstanden, dessen Höhe bislang unbekannt sei.