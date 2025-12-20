Die Bitterfelder Region steht für eine vielfältige Industriegeschichte. Darin spielen auch funkelnde Steine eine Rolle. Nicht nur als Schmuck, wie eine Ausstellung zeigt.

Bitterfeld-Wolfen - Mit einer Ausstellung taucht das Kreismuseum Bitterfeld in die Vergangenheit der Stadt als Edelsteinproduzent ein. Ab Ende Januar 2026 erinnert eine neu konzipierte Schau an dieses fast in Vergessenheit geratene Kapitel der Bitterfelder Industriegeschichte, wie Sven Sachenbacher vom Fachdienst Kultur des Landkreises Anhalt-Bitterfeld mitteilte.

Besucherinnen und Besucher erwarteten etwa Foto-Texttafeln mit Hintergründen zur Edelsteinproduktion, eine Videoanimation über das Verfahren der Kristallzüchtung, Teile von Maschinen und Apparaten sowie speziell angeleuchtete Edelsteinrohlinge in vielfältigen Farbvarianten. In Bitterfeld wurden Sachenbacher zufolge Edelsteine in verschiedenen Farben für den regionalen und weltweiten Vertrieb hergestellt.

Im Kreismuseum Bitterfeld werden eigenen Angaben zufolge auf drei Etagen die Kultur- und Industriegeschichte der Region sowie Ausstellungen zur Mineralien- und Naturkunde gezeigt. Die Elektrochemischen Werke Bitterfeld produzierten als erste Fabrik in Deutschland ab 1910 synthetische Edelsteine. Diese fanden unter anderem als Schmucksteine, als Lagersteine für Uhren und Zähler und als Tonabnehmer in Plattenspielern Verwendung. 1990 wurde die Edelsteinfabrik geschlossen, die Anlagen später abgerissen.