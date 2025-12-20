Flammen auf einem Parkplatz in Augustfehn: Zwei Pkw brennen komplett aus, ein drittes Fahrzeug wird beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Ein nächtlicher Pkw-Brand in Augustfehn greift auf mehrere Fahrzeuge über. (Symbolbild)

Augustfehn - Bei einem Brand auf einem Parkplatz in Augustfehn (Landkreis Ammerland) sind in der Nacht zu Samstag drei Autos beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet gegen 0.17 Uhr ein Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs in Brand, verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Das Feuer erfasste zwei benachbart abgestellte Wagen. Zwei Autos wurden vollständig zerstört, ein weiteres durch die Hitze beschädigt. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand.

Der Schaden wird auf rund 58.000 Euro geschätzt. Aufgrund von Zeugenaussagen und der Spurenlage geht die Polizei derzeit von zumindest fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.