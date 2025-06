Ein Sturm sorgte am Montag für die Räumung der Messe. Mehr als 10.000 Menschen mussten das Gelände verlassen. Dank guter Vorbereitung kann am Dienstag normal geöffnet werden, so der Veranstalter.

In Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Polizei war das Demopark-Gelände in Eisenach am Montag geräumt worden. 10.000 Besucher mussten die Freilandmesse verlassen. (Symbolfoto)

Eisenach - Nach der Räumung des Demopark-Geländes in Eisenach öffnet die Fachmesse wieder regulär. Das sagte Christoph Götz, Sprecher des Demoparks der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. „So wie es aussieht, ist das noch glimpflich ausgegangen.“ Es habe keine Verletzten gegeben. „Vielleicht hat jemand eine Schürfwunde am Arm gehabt, aber es musste niemand ins Krankenhaus gebracht werden.“ Das schreibt der Sprecher auch der Entscheidung zu, zusammen mit Feuerwehr und Polizei frühzeitig die Räumung des Geländes zu beschließen.

Mehr als 10.000 Besucher und Besucherinnen mussten die derzeit laufende Sonderschau „Rasen“ am Montag frühzeitig verlassen. Es sei zu keinen Schäden an der ausgestellten Technik gekommen, so Götz weiter. „Wir haben ja auch Maßnahmen getroffen gehabt, indem wir Zäune und ähnliche Dinge, die hätten kippen können, frühzeitig umgelegt haben.“

Ein Sturm war am Montag über Ostdeutschland hinweggezogen. Am heftigsten hatte das Unwetter am Montag Berlin getroffen. Dort kam es binnen kürzester Zeit zu mehr als 500 Einsätzen und einem Totalausfall des S-Bahn-Verkehrs. Auch der Fernverkehr rund um Berlin kam teilweise zum Erliegen. Mindestens drei Personen wurden lebensbedrohlich verletzt, eine Frau starb.