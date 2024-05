Nach sonnigem Start - Wolken, Böen und Regen in Sachsen

Dresden - Regen, Wind und zunehmende Bewölkung bestimmen die Wetterlage in Sachsen am Donnerstag. In der Früh sind zunächst nur dünne Schleierwolken zu sehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei wird viel Sonnenschein erwartet. Zum Nachmittag ziehen dichtere Wolken auf, im Westen treten einzelne Schauer auf. Im Vogtland kann es zu Gewittern mit örtlichem Starkregen kommen. Dabei werden Böen mit bis zu 60 Kilometer pro Stunde erwartet, auf dem Fichtelberg treten Sturmböen auf. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad, im Bergland zwischen 16 und 21 Grad.

In der Nacht zu Freitag bleibt es stark bewölkt, vor allem im Vogtland und Erzgebirge regnet es örtlich noch. Im Erzgebirge kommt es weiter zu Böen und stürmischen Böen. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 9 und 13 Grad.