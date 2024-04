Leipzig - Ein Nachbar hat einen 86-Jährigen aus seiner brennenden Wohnung in Leipzig gerettet. Aus zunächst unbekannten Gründen sei am Mittwochabend ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 40 Jahre alte Nachbar trat den Angaben zufolge die Wohnungstür ein und rettete den 86-Jährigen so noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr.

Der Mann kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Seine Wohnung sei bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Es seien keine weiteren Wohnungen vom Brand betroffen gewesen, erklärte eine Polizeisprecherin. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.