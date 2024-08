Zwei Spiele, null Punkte: Mit dem Saisonstart in der 3. Liga kann der VfL Osnabrück nicht zufrieden sein. Auch deshalb reagiert der Club jetzt auf dem Transfermarkt.

Osnabrück - Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück hat auf den schlechten Saisonstart in der 3. Fußball-Liga reagiert und eine weitere Verstärkung für das Mittelfeld geholt. Die Niedersachsen verpflichteten auf Leihbasis inklusive Kaufoption den 22 Jahre alten Bryang Kayo vom FC Ingolstadt. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. In den vergangenen Tagen waren bereits Ba-Muaka Simakala (Holstein Kiel) sowie Kofi Amoako (VfL Wolfsburg) nach Osnabrück gewechselt.

Der Amerikaner Kayo zeichne sich „durch seine Power, Dynamik und Robustheit aus. Ein wichtiges Puzzleteil, welches uns im zentralen Mittelfeld noch gefehlt hat“, sagte Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann. Der VfL hat die ersten beiden Saisonspiele gegen den SV Sandhausen (0:1) und Erzgebirge Aue (0:2) verloren und trifft nun am Samstag im DFB-Pokal auf den Bundesligisten SC Freiburg.