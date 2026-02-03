Busse und Bahnen in Berlin sind wieder unterwegs. Nach einem Warnstreik am Montag ist der Nahverkehr wieder angelaufen. Auch die Trams fahren.

Den ganzen Montag über haben Beschäftigte der BVG mit einem Warnstreik den Berliner Nahverkehr lahmgelegt. (Archivbild)

Berlin - Der Nahverkehr in Berlin ist wieder angelaufen. Der von der Gewerkschaft Verdi organisierte Warnstreik sei beendet, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Morgen mit. Zum Betriebsbeginn um 3.00 Uhr hätten die Beschäftigten die Arbeit wieder aufgenommen. „Inzwischen sind die gelben Busse und Bahnen in Berlin wie gewohnt unterwegs“, hieß es vom Unternehmen. „Dank der vereinbarten "Enteisungsfahrten" am Streiktag konnte auch der Straßenbahnverkehr auf allen Linien aufgenommen werden.“

Verdi und die BVG hatten sich vor dem Ausstand darauf verständigt, dass Straßenbahnen trotz des Warnstreiks unterwegs sind, um ein erneutes Einfrieren der Oberleitungen zu verhindern. Fahrgäste nahmen sie allerdings nicht mit.

Wegen des Warnstreiks mussten die Menschen in der Hauptstadt den ganzen Tag auf U-Bahn, Tram und die meisten Busse verzichten. Auch in Brandenburg wurden kommunale Verkehrsunternehmen bestreikt.