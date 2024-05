Berlin - In einer im Juni erscheinenden Netflix-Serie geben die Kaulitz-Brüder Tom und Bill ganz private Einblicke in ihr Leben. „Also bei mir wurde auch im Schlafzimmer gefilmt, das kann ich schon mal verraten“, sagte Bill Kaulitz im Interview von Radio Energy (Mittwoch). Insgesamt habe er ein wenig mehr gezeigt als sein Bruder Tom. „Vieles haben wir dann auch erst gegenseitig später im Schnitt gesehen“, plauderte Bill aus dem Nähkästchen. „Und ich war auch überrascht, sagen wir's mal so. Ich habe auch geschluckt“, ergänzte sein Bruder Tom. Die Serie „Kaulitz & Kaulitz“ soll am 25. Juni auf Netflix veröffentlicht werden.

Die aus Magdeburg stammenden Brüder wohnen in Hollywood, einem Stadtteil in Los Angeles. Als Teenager gründeten sie mit Gustav Schäfer und Georg Listing die Band Tokio Hotel.

Für die Serie über die Brüder haben sie mit ihrer Band auch eine neue Single mit dem Namen „The Weekend“ produziert. Sie soll auch im Juni erscheinen. Darauf ist auch der Titelsong zur Serie. „Das war auch ein bisschen eine Herausforderung, wir brauchten diesen Titelsong für diese Serie und da geht es um unser Leben, um L.A., auch um das ganze Reisen“, so Bill Kaulitz.